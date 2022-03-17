خفض بنك فرنسا المبلغ الذي دفعه للدولة كضرائب وأرباح موزعة على المساهمين، رغم زيادة الأرباح في عام 2021، بينما يستمر في تخصيص المزيد من احتياطياته لتغطية المخاطر المالية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن البنك المركزي سيدفع للدولة 58ر3 مليار يورو (9ر3 مليار دولار) كضرائب وأرباح موزعة عن عام 2021، بانخفاض عن مبلغ 24ر4 مليار يورو في عام .2020

وترتفع أرباح عام 2021 قبل احتساب الضرائب والبنود الاستثنائية إلى 46ر5 مليار يورو، مقابل 97ر4 مليار يورو في عام .2020

ويضيف البنك المركزي 8ر2 مليار يورو إلى صندوقه المعني بمواجهة المخاطرالعامة - وهو الذي يغطي المخاطر المالية باستثناء مخاطر أسعار الصرف - بسبب "زيادة المخاطر التي تحملها ميزانيته العمومية المرتبطة بإجراءات السياسة النقدية".