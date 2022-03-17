وزير المالية :

إذا حذفنا موضوع رفع السن فلن نستطيع دفع المنحة للمتقاعدين لأن الأمر مرتبط مع بعضه

هناك معالجة خاصة لموضوع البطالة ونحن نطبق توجيهات القيادة السياسية في إشراك المتقاعدين في الأرباح

تقرير مدقق الحسابات يوضح الأرباح الحقيقية للتأمينات ولا يوجد لدينا أي تلاعب ونحن درسنا عدة خيارات لهذه القضية