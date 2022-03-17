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وزير المالية : مؤسسة التأمينات تعاني من العجز الاكتواري فكيف نوزع منحة من عدم.. والمنحة مشروطة بإصلاح نظام المؤسسة ويجب أن أكون صادقاً مع الناس
الخميس
2022/3/17
المصدر : الأنباء
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وزير المالية :
- إذا حذفنا موضوع رفع السن فلن نستطيع دفع المنحة للمتقاعدين لأن الأمر مرتبط مع بعضه
- هناك معالجة خاصة لموضوع البطالة ونحن نطبق توجيهات القيادة السياسية في إشراك المتقاعدين في الأرباح
- تقرير مدقق الحسابات يوضح الأرباح الحقيقية للتأمينات ولا يوجد لدينا أي تلاعب ونحن درسنا عدة خيارات لهذه القضية
- مؤسسة التأمينات تعاني من العجز الإكتواري فكيف نوزع منحة من عدم.. والمنحة مشروطة بإصلاح نظام المؤسسة ويجب أن أكون صادقاً مع الناس
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