twitter facebook whatsapp viber telegram email مجلس الأمة يوافق على توصية نيابية للحكومة بأن تكون منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتأجيل القانون بتفاصيله وإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة الخميس 2022/3/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1531 A+ A- استمع مجلس الأمة يوافق على توصية نيابية للحكومة بأن تكون منحة الـ 3 آلاف دينار بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتأجيل القانون بتفاصيله وإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة