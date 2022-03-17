twitter facebook whatsapp viber telegram email مجلس الأمة يحيل الاقتراحين بقانونين بشأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها وفي شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها مع استعجال اللجان من الانتهاء منها لإقرارها في وقت آخر الخميس 2022/3/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1739 A+ A- استمع مجلس الأمة يحيل الاقتراحين بقانونين بشأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها وفي شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها مع استعجال اللجان من الانتهاء منها لإقرارها في وقت آخر