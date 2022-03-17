مجلس الأمة يحيل الاقتراحين بقانونين بشأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها وفي شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها مع استعجال اللجان من الانتهاء منها لإقرارها في وقت آخر