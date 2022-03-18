اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، برنامج الأيام الوطنية المتكامل والحافل بالأنشطة والفعاليات المختلفة للعملاء والجمهور ضمن إطار حملة «الكويت عزيزة للأبد»، إلى جانب إطلاق إعلان بالأيام الوطنية والذي حقق رقما قياسيا بعدد المشاهدات من اليوم الأول لإطلاقه.



ونظم «بيتك» سلسلة فعاليات من أبرزها فعالية خاصة بالأيام الوطنية في (مروج) لمشاركة العملاء والجمهور فرحة الأيام الوطنية. وخلال الفعالية، قدم «بيتك» العديد من الجوائز القيمة ضمن مسابقات أجراها للمشاركين على مدار اليوم تتناسب مع جميع الفئات والأعمار، كما تواجدت جهات إعلامية مختلفة لتغطية الفعاليات التي لقيت تفاعلا كبيرا وإقبالا واسعا من الجمهور.



التراث الكويتي



وشهد جناح «بيتك» إقبالا كبيرا من الجمهور، وتضمن أنشطة مختلفة مثل استضافة مسؤولين من جمعية (بيت السدو) قدموا دورات مباشرة للحضور حول أبرز الهوايات والأعمال التي ارتبطت بالتراث الكويتي الأصيل مثل فن النسيج وغيرها. كما تضمنت الأنشطة العمل الوطني الذي أطلقه «بيتك» مؤخرا احتفالا بالأيام الوطنية تحت عنوان «الكويت عزيزة للأبد».



25 ألف زائر



ولم تقتصر فعاليات «بيتك» في الأيام الوطنية على مكان واحد، بل تزامن مع ذلك فعاليات بمواقع مختلفة مثل فعالية PRO-TRUCK التي تواجد فيها «بيتك» كشريك استراتيجي للسنة الثالثة على التوالي والتي أقيمت على مدار الأيام الوطنية في منطقة بنيدر وسط حضور جماهيري كبير بنحو 25 ألف زائر. كما ضمت أكثر من 55 مشروعا مشاركا من مطاعم ومقاه عالمية وكويتية شبابية، حيث تأتي المشاركة أيضا ضمن إطار حرص «بيتك» على دعم شريحة الشباب الكويتي التي تأتي ضمن أولويات البنك الذي يواصل دعم المشاريع الشبابية الكويتية من خلال عدة مبادرات ومنها مبادرة «دعم المشاريع الشبابية الكويتية» التي أطلقها «بيتك» كأول جهة في الكويت وذلك منذ عام 2015 وما زال مستمرا فيها.



تحدي المشي



وتزامنا مع الأيام الوطنية قدم «بيتك» مسابقة التحدي الافتراضي للمشي V-FIT بالتعاون مع تطبيق V-THRU، حيث حصل المشاركون في التحدي على الجوائز بعد تحقيق عدد الخطوات المطلوب من خلال ممارسة رياضة المشي في الموقع نفسه، حيث حصل كل مشارك وصل إلى 1000 خطوة على قسيمة شرائية بقيمة 1 دينار لاستخدامها بتطبيق V-THRU لدعم المشاريع الشبابية الكويتية المشاركة في التطبيق، أو المساهمة بمبادرة (تخضير الكويت) التي أطلقها «بيتك».



منتجات مصرفية تحمل علم الكويت



واستعرض «بيتك» خلال أجنحته في الفعاليات المختلفة، أحد منتجاته المصرفية التي أطلقها في فبراير تزامنا مع الاحتفالات الوطنية وبتصميم يحمل علم الكويت، وهي (الواحة - سيغنتشر - بلاتينيوم) والتي تتميز بكونها صديقة للبيئة من حيث التصنيع، الأمر الذي يعكس شمولية البرنامج الوطني لـ «بيتك» بفعالياته وأنشطته الى جانب المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء.



ووفر «بيتك» خلال الفعالية أيضا سيارة موبي «بيتك» لتسهيل توفير الخدمات المصرفية للعملاء مثل السحب والإيداع النقدي والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها من الخدمات المصرفية.



الكويت عزيزة للأبد



وحقق العمل الوطني (الكويت عزيزة للأبد)، عددا قياسيا من المشاهدات بلغ حوالي 4 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والذي كان يركز في كلماته ومشاهده على تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على التراث ضمن اطار المسؤولية المجتمعية والحرص على مشاركة الاحتفالات الوطنية مع المجتمع.



وكان لحسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي دور بارز من خلال المسابقات الوطنية التي نظمها «بيتك» وشهدت تفاعلا كبيرا من المتابعين وجوائز مختلفة.



كما نظم «بيتك» سلسلة فيديوهات عن الأيام الوطنية، وقام بإضاءة المبنى الرئيسي وتزيينه بعلم الكويت.



وتواصل «بيتك» مع الجمهور من خلال الفروع التي كانت تستقبل العملاء خلال عطلة الأيام الوطنية، وجرى تقديم المأكولات الكويتية والهدايا.



500 عميل استفادوا من الخصومات



ونظم «بيتك» فعالية (KFH EXIT) في منطقة بنيدر والتي لاقت نجاحا لافتا وسط حضور كبير. وشهدت الفعالية التي تضمنت مسابقات وهدايا قيمة، مشاركة أكثر من 10 مشاريع كويتية مثل المطاعم والمقاهي. وميز «بيتك» عملاءه من حاملي بطاقات ماستركارد بمزايا حصرية من خلال جناحه الخاص المتواجد في الفعالية، حيث قدم خصما خاصا بقيمة 4 دنانير لأي مشروع موجود في الفعالية بالتعاون مع تطبيق V-THRU. ووصل إجمالي عدد عملاء «بيتك» ماستركارد الذين استفادوا من هذا الخصم الخاص إلى 500 عميل تقريبا.