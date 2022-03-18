أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 20 رابحا من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عبدالعزيز محمود عبد الرحيم، يوسف معضد مفلح العتيبي، شافي فهيد محمد العجمي، عنود خليفة مفرج الخليفة، حمود نايف مرزوق العتيبي، نايف عافت شامان العنزي، أحمد عبدالمحسن محمد الموسى، محمد مشعل جاسي العازمي، بدر ناصر محمد الحربي، عبدالله حسن عبدالله العوضي، محمد جاسم يعقوب الشامي، محمد فوزان عبدالله الصانوت، صيتة حسين ناصر المطيري، سالم صالح يوسف العنزي، محمد إسماعيل صفر بهزاد، نشمي نزال تركي المطيري، عبيد أحمد رويشد العازمي، خالد برهان درويش، طارق ماجد جاسم بورسلي، نواف قائد حمد أبا ذراع الظفيري. وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: سلطان عبدالحميد حيدر التميمي، عبدالله محمد مبارك الدوسري، نور جاسم محمد العجيل، معاذ رياض سامي العامر، عواطف عبدالله راشد دسمان، أمير رائد مجيد القطان، إبراهيم محمد عبدالله العاتي. وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى.