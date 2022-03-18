

في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي، وسعيا لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح الذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية الثالث والعشرين الذي أقامته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا. وقد جاءت مشاركة البنك في هذا الحدث لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية نحرص في البنك التجاري الكويتي على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات في الدولة، ولهذا الغرض يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي وتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي.



وبين ان البنك يولي أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات ومنها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وعقد مقابلات مباشرة لغرض التعيين المباشر في الوظائف المتاحة لدى البنك.