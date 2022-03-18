

احتــفلت شـــركة الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة ذكرى مرور 68 عاما على تأسيسها منذ مارس 1954، وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان: إننا في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نتطلع دائما إلى حشد جهود كل منتسبي الشركة وتسخير مخزون الخبرات المتراكمة لديها خلال الـ 68 عاما لتحقيق نهج استراتيجي وصولا إلى أعلى درجات المنافسة مع شركات الطيران العالمية. مؤكدين على سعينا الدؤوب لتفعيل أدواتنا للتغير نحو الأفضل من خلال أحدث وأفضل وأدق الأنظمة المطبقة في عالم الطيران، وأكثرها جذبا وتيسيرا لأداء الخدمات للحفاظ على ولاء عملائنا الكرام.



وأضاف: نعمل بكل ما لدينا من إمكانيات متاحة للوصول بالطائر الأزرق إلى كسب الحصة الأكبر في سوق الطيران العالمي من خلال دراسة حثيثة لمتطلبات العملاء، وتنفيذها على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق قمنا بعدد من الخطوات الجادة لضمان تحقيق هذه المتطلبات. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة هيكلة أسطول طائرات الايرباص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، لتتماشى مع استراتيجية الإدارة التنفيذية في التوسع الذي نطمح له للوصول لجميع بلدان العالم، بافتتاح وجهات سفر جديدة متنوعة تغطي جميع احتياجات العملاء. وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: إن إطلاق برنامج التحول Beyond Excellence (يفوق الامتياز) يعد من البرامج الرقمية نحو تطوير منظومة العمل للوصول إلى أعلى مستويات خدمة العملاء ومصمم للتركيز على زيادة الكفاءة والحفاظ على نمو الشركة مع زيادة العوائد إلى أقصى حد، حيث تم تصميم البرنامج رقميا بهدف الوصول إلى الأداء المتفوق مع تفعيل مشاركات المواهب لدى الشركة.