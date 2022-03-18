تحتفي مازيراتي بذكرى مضي 75 عاما على إطلاق فئة جران توريزمو، التي تضم سيارات عالية الأداء مناسبة للرحلات الطويلة والمريحة.



وانطلقت رحلة فئة جران توريزمو بإطلاق سيارة مازيراتي A6 1500، الرائدة لفئة غير مسبوقة من السيارات، والتي أحدثت تأثيرا واسعا في قطاع السيارات في مختلف أنحاء العالم، وكانت مصدر إلهام لأجيال متتالية من سيارات مازيراتي المخصصة للسير على الطرقات.



وشهد معرض جنيف الدولي للسيارات، في مارس 1947، إطلاق أول سيارة من طراز جران توريزمو في التاريخ: سيارة Tipo A6، التي استمدت اسمها من اسم المشروع، والشهيرة باسم A6 1500 جران توريزمو. ولاقت سيارة Tipo A6 إقبالا كبيرا من الجمهور والخبراء في مجال السيارات، لتمثل أول خطوة في مسيرة مازيراتي لتطوير سياراتها على صعيد التكنولوجيا والتصميم، حيث حافظت علامة مازيراتي على سماتها الشخصية من التصميم الفريد والأداء المتميز، وأبرزتها بوضوح في جميع إصدارات فئة جران توريزمو السابقة.



وتتميز سيارة A6 1500 بتاريخها العريق، حيث تعود لما قبل عام 1947، وتحديدا عام 1941 عندما صممت العلامة سيارة سيدان بمحرك برأس أسطوانة ثابت وعمود كامات مزدوج، في تصميم مشابه جدا لسيارات طراز 6CM، التي تمت إعادة تصميمها لتناسب متطلبات فئة سيارات جران توريزمو. وأثمر التصميم عن سيارة تتمتع بمحرك مدهش بقوة قصوى تبلغ 65 حصانا، ومكربن ويبر 36DCR، ما منحها سرعة قصوى وصلت إلى 150 كيلومترا في الساعة.



وأطلق اسم A6 على المشروع، حيث تم اختيار الحرف A نسبة إلى المصمم ألفيري، و6 نسبة إلى عدد أسطوانات المحرك.



وتتميز السيارة أيضا بنظام تعليق أمامي مستقل، مع أذرع متأرجحة ونوابض لولبية، إلى جانب عارضة متينة ونوابض صفائحية في نظام التعليق الخلفي، إضافة إلى مكابح وأقراص عجلات تعمل بنظام هيدروليكي، يمكن تزويدها بقضبان بتصميم شعاعي عند الطلب، بعرض 3.5 بوصات، وقطر 16 بوصة، وإطارات قياس 5.50-16.



وأشرفت ورشة بينينفارينا على إنتاج أول نموذج للسيارة في فبراير من عام 1947، بهدف إطلاقه في معرض جنيف الدولي للسيارات، وأضافت عليه المصابيح الأمامية الداخلية القابلة للطي ميكانيكيا، والمميزة لتصاميم الورشة. لكن تمثلت اللمسة الإبداعية الأبرز في تصميم الهيكل الأنبوبي، والأجزاء الدائرية متعددة الأقسام، لتضاهي بذلك أحدث صيحات التصميم في ذلك الوقت.



ولم تقتصر مزايا السيارة التي لفتت الأنظار في معرض جنيف على ذلك، بل شملت فتحة سقف زجاجية مصنوعة من الأكريليك، وغطاء المحرك الذي يمكن رفعه من الجانبين أو إزالته.



ولاقت السيارة الكثيرة من الإشادة والجوائز، ما أعطى الضوء الأخضر للبدء بعملية الإنتاج، بعد إجراء بعض التغييرات على النموذج الأولي، والتي تضمنت العودة إلى المصابيح التقليدية أكثر والمزودة بإطار من الكروم. فيما تميزت نسخة إكسترا لوسو أيضا بشبك أمامي جديد وعصري أكثر، ونوافذ جانبية أكبر.



واستمر إنتاج سيارة A6 1500 جران توريزمو حتى عام 1950، مع إجراء تحديث جمالي على تصميمها في عام 1948.