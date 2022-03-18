أي حذاء تم تركيبه بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب آلام الظهر لدى غالبية الناس، إلا أن الكعب العالي بلا شك هو السبب الأكبر الذي تعاني بسببه السيدات من آلام الظهر.



وتتسبب الكعوب المرتفعة - خاصة تلك التي يزيد طولها عن 1.5 إلى 2 بوصة - في جعل الجسم يتخذ وضعية غير طبيعية لتكوينه الأساسي، إذ يدفع صدرك إلى الأمام، ويسبب إمالة حوضك نحو الأمام.



ونتيجة لذلك يتم التخلص من المنحنى الطبيعي للعمود الفقري على شكل حرف S، ويتم وضع عضلات ظهرك تحت ضغط كبير أثناء محاولتها الحفاظ على استقرار جسمك بهذه الوضعية. وفي بعض الحالات يمكن أن يصبح عمودك الفقري معقوفا بشكل معين، ما يسبب آلام الأعصاب التي يمكن أن تمتد من الظهر إلى الساق والجسم بالكامل بالتبعية، وفقا لموقع My Back My Life.



وحتى في بعض نوعيات الأحذية الرجالية توجد نسبة معينة من الكعب غير المستوي، خاصة في الأحذية الخاصة بالمطر والأرض الرطبة، وهو ما يسبب نفس المشاكل للساق والعمود الفقري. ويمكن أن يساعد التخلص من الكعب تماما في التخلص من آلام الظهر المرتبطة بالحذاء المرتفع، وكذلك الانزعاج الذي يمكن أن يحدث في ساقيك وقدميك بعد المشي لمسافات طويلة بهذا النوع من الكعوب.



ولكن إذا شعرت بأنه يجب عليك ارتداء الكعب لأي سبب، فحاولي اتباع هذه النصائح لتقليل خطر الإصابة بألم أسفل الظهر:



- حاولي عدم ارتداء الكعب لفترة طويلة ومتواصلة من الزمن.



- استبدلي في أقرب مناسبة ارتداء الكعب بالأحذية المسطحة أو الرياضية المتخصصة لمنح عضلات ظهرك وساقيك «بعض الراحة» من الضغوط والإجهاد العضلي الهيكلي الذي يفرضه الكعب عليك.



- اختاري الكعب الذي يبلغ ارتفاعه بوصتين كحد أقصى.



- الحذاء ذو الكعب العالي مع الأصابع المدببة يمكن أن يضغط مشط قدمك ويضاعف من إجهاد عضلات ساقيك وظهرك.



- تمديد عضلات ربلة الساق قبل ارتداء الكعب، وطوال اليوم بعدها، إن أمكن.

عن «عربي بوست»