يعتبر الأرق من أصعب المشاكل الصحية لما له من تأثير سلبي على الدماغ، وبالتالي إحداث خلل في التركيبة الفيزيولوجية للجسم، فيلجأ الشخص إلى الحبوب لتجنب التوتر والنوم بعمق، دون الاكتراث بالآثار الخطيرة لذلك.



وتفصيلا، نقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية نتائج دراسة تقول إنه يمكنك محاربة الأرق عن طريق تغيير عاداتك وروتينك اليومي دون الحاجة إلى الحبوب. وأوضحت مجموعة من الأطباء أن «نوعية النوم أهم من عدد ساعات النوم».



وتشير الدراسة إلى أن النشاط البدني اليومي والالتزام بجدول منتظم للنوم والاستيقاظ سيساعد في حل مشكلة قلة النوم، ويوصي الأطباء بالامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل، وفي رأيهم، يمكن الاستعاضة عن الطعام قبل النوم بشرب الحليب الدافئ أو شاي البابونج اللذين يجعلان النوم أسهل.



ويتعرض الشخص المصاب بالأرق لخطر الإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لذلك لابد من البحث عن الأسباب وعلاجها.

عن «سبوتنيك»