يتوارث محبو هواية الصيد «الحداق» بإحدى الطريقتين إما من الأجداد والآباء أو بالاعتماد على النفس والاجتهاد والسير بخطى ثابتة حتى الوصول للمعرفة الكاملة، وبعدها الانطلاق إلى التميز والإبداع، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق مشعل الحمادي الذي اعتمد على نفسه وتميز بصيد الأسياف والغبة معا، وقد حدثنا عن أفضل أوقات صيد السبيطي، وما هي أفضل الأسياف، وأين يتواجد شعم الشتاء والصيف وييمته المفضلة، ومتى يكون موسم الشيمة والنقرور، كما أطلعنا الحمادي على الأوقات التي تكون فيها الچنعدة «راهيه» وأماكن تواجدها، ومتى تستخدم طريقة الركة والعلاق لصيد الشماهي، وما هو الوقت الذي تعبر فيه الشيمة إلى عوهة، ومتى تستخدم الييمة «الطفاحي» للسبيطي، وأكثر ما يضايق أهل الحداق في البحر.. فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق مشعل الحمادي: تولعت بحب البحر والصيد وأنا في عمر 12 سنة، وكوني من سكان منطقة الفحيحيل وبيتنا قريب من البحر فطلعاتي تكون على السيف بالقرب من مسمكة الفحيحيل القديمة، وحاليا مكانها مجمع الكوت، واكتسبت الخبرة في الصيد وحدي دون معلم، ولكني كنت أرى الذين يصطادون وأتعلم منهم، وبنفس الوقت اسأل أصحاب الخبرة وأستفيد من معلوماتهم، وأغلب صيدي على الأسياف الجنوبية يعني من الفنطاس إلى النويصيب، وصيد الأسياف لا توجد فيه صعوبة نهائيا وسهل حق الأشخاص الذين يحبون أن يتعلموا على الحداق.



أوقات صيد السبيطي



ويضيف: أكثر الأماكن التي يتواجد بها السبيطي هي الأسياف الهادئة وتحتوي على صخر ورمل مثل أسياف الدوحة والفنطاس والضباعية وحجم الخيوط تعتمد على حسب السيفة إذا كانت صخرية عليك بأحجام تبدأ من 45 الى 60 وإذا رملية أو طينية عليك بأحجام تبدأ من 30 الى 45، وأفضل أوقات صيد السبيطي الشروق أو الغروب لأن بهذا الوقت تكون حزة الرعي ويبيله خيط ما يكون كبير لأن فيه احتمالا يبين الخيط بالماي وما تصيده، وأحرص على الييمة الحية «طفاحي» يعني من دون بلد أو يضرب على خبزه بحزة شروق الشمس.



أماكن الشعم



ويتابع: الشعم موجود على مدار السنة وخلال فصل الشتاء تحصله بالأطيان اكثر شيء، وخلال فصل الصيف يتواجد في الاقواع والأماكن اللي فيها صخر، بصراحة سمكة لذيذة والكل يحب طعمها وصيدتها حلوة، وأيضا يتواجد الشعم بكثرة في منطقة الدفان والجون وبالقرب من الأسياف، وأفضل أوقات صيده في الشتوية ويحب الربيانة ومصران الدجاج والشريب.



ويقول: النقرور موسمه خلال شهري ابريل ومايو وتحصله في الشمال مثل الركسة والدفان وفي شهري أكتوبر ونوفمبر يتواجد في الجنوب وغالبا في الارياق وأقواع قاروه، أما بالنسبة للشيم تحصها بالدردور والركسة الجنوبية وبعدها تعبر على عوهة، وفي منطقة الرشدان تقط بيضها خلال شهري أغسطس سبتمبر.



الچنعدة ييمتها العومة



ويضيف: الچنعدة موسها من شهر نوفمبر ولغاية فبراير وأحجامها الكبيرة الراهية تبين بالبرد الشديد وييمتها المفضلة العومة الميدة المنجوسة وأكثر طريقة أنا جربتها هي التشخيط، وبالنسبة لسمكة الشماهي تبين خلال شهري أغسطس وسبتمبر ومكانها عوهة وتتواجد أيضا في الركسة والدفان والاقواع وباقي أيام السنة تكون قليلة، ومتعة صيد الشماهي بأقواع قاروه والأرياق على الجق واذا حداق عليك بطريقة الركة الطويلة ويفضل ان الييمة تكون حية مثل المنجوسة اليميامة الميدة حتى الربيانة وأفضل وقت لصيده على وقفة المايه واذا كانت المايه قوية تصيده على خيط علاق.



ختامية



واختتم الحمادي قائلا: أكثر شيء يضايق بالبحر قلة المراسي والمسنات والزحام الشديد، وكذلك مخلفات الصيادين من شباك مهملة ومشابك وقراقير، خصوصا في أماكن الصيد المشهورة مثل عوهة وأقواع 25 وحتى الطبعانات صارت كلها شباك صيد «عديد» ومشابك وطبعا هذا يؤثر على الأحياء البحرية وعدم قدرة الحداقة على الصيد في هذه الأماكن بسبب هذه المخلفات، وربي يحفظ الجميع.