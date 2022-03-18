يحيى حميدان



تنطلق غدا السبت أولى مباريات الدور النهائي (بلاي أوف) لدوري الصالات، عندما يلتقي رابع الدور التمهيدي كاظمة مع الثالث اليرموك عند الساعة الـ 6 مساء بصالة نادي الكويت.



ويقضي النظام بفوز أحد الفريقين بمباراتين من أصل 3 مباريات ممكنة للصعود لملاقاة القادسية صاحب المركز الثاني، ومن ثم يتأهل الفائز منهما الى المباراة الحاسمة على اللقب مع الكويت الذي احتل صدارة ترتيب الدور التمهيدي.



وسيلعب كاظمة واليرموك مباراتهما الثانية الخميس المقبل، وفي حال دعت الحاجة ستكون المباراة الثالثة يوم 28 الجاري. إلى ذلك، سحبت قرعة مسابقة الكأس، حيث سيلتقي النصر مع اليرموك، والقادسية مع الكويت، والتضامن مع السالمية، والعربي مع كاظمة، بنظام خروج المغلوب، علما أن البطولة ستقام مطلع الشهر المقبل.



هذا، واتجه فريق الكويت لإقامة معسكر تدريبي خارجي في مدينة الفجيرة بالإمارات يمتد حتى 23 الجاري ويخوض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام منتخب الإمارات السبت والاثنين المقبلين. وتلقى «الأبيض» دعوة للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها في دبي من 3 حتى 14 أغسطس المقبل.