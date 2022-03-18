يعقوب العوضي



توج فريق كرة اليد تحت 15 سنة بنادي الكويت بلقب بطولة الدوري العام بعد فوزه على القرين 30 - 26 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة في الدوري العام لكرة اليد والمقامة على صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر الاتحاد في الدعية، وأنهى الأبيض مشواره برصيد 32 نقطة، بينما حل القرين في وصافة الترتيب العام برصيد 30 نقطة ثم اليرموك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.



وبعد المباراة النهائية قام أمين سر الاتحاد قايد العدواني وعضو مجلس الإدارة طلال العتيبي وأمين سر نادي القرين عبدالكريم الشحومي بتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة.