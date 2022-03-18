القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبحث الأهلي عن إحياء آماله بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد نتائج متقلبة عندما يحل في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت ضيفا على المريخ السوداني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي).



ويعي الأهلي حامل لقب آخر نسختين خطورة موقفه تماما، عندما يحل في «ملعبه» السلام ضيفا على المريخ ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها صنداونز الجنوب إفريقي برصيد (10 نقاط) لاسيما ان الفريقين يملكان مع الهلال السوداني 4 نقاط، وبالتالي فان بطاقة التأهل الثانية في موقف صعب بين الفرق الثلاثة.



وشدد المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي بيتسو موسيماني أنه لا بديل لفريقه سوى الفوز في المباراتين المتبقيتين ضد المريخ ثم الهلال، مطالبا لاعبيه بالتركيز وتلافي الأخطاء التي حصلت ضد صنداونز، وقال: «لن أقبل بتكرار حالة عدم التركيز وسوء التمرير التي ظهر عليها اللاعبون، لاسيما أن مباراتي المريخ والهلال المقبلتين في غاية الصعوبة والخطأ فيهما قد يكلف الأهلي توديع البطولة الأفريقية».



بدوره، يتطلع «صنداونز» إلى حصد نقطة التعادل الكافية لتأهله إلى ربع النهائي عندما يحل ضيفا غدا على الهلال على ملعب «الجوهرة الزرقاء» في أم درمان، اذ يسعى «سيد البلد» الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنعاش آماله والبقاء ضمن سباق التأهل.



من جهة أخرى، سيكون الزمالك ضيفا على بيترو أتليتكو الأنغولي في الرابعة عصر غد (السبت) ضمن الجولة الرابعة، ولكن بعد أن فقد كل آماله في الحصول على إحدى بطاقتي ربع النهائي بخسارته الأخيرة في ستاد القاهرة أمام الوداد المغربي، إلا أن فيريرا المدير الفني الجديد يأمل في فوز معنوي يعين الفريق على الصحوة في سباق الدوري المصري والاحتفاظ باللقب.