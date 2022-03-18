تسحب عند الساعة الـ 2 ظهر اليوم قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بمدينة نيون السويسرية. واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي الأربعاء بتأهل فياريال وتشلسي، ليلتحقوا بأندية ليفربول، بنفيكا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، مان سيتي، وريال مدريد.



وجاء تأهل تشلسي بفوزه على مضيفه ليل الفرنسي 2-1 في إياب ثمن النهائي.



وتقدم ليل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها بوراك يلماز، لكن «البلوز» صحح أوضاعه بهدفين من توقيع بوليسيتش وأزبيلكويتا في الدقيقتين (45+3) و71.وكان تشلسي قد انتصر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 على ملعبه «ستامفورد بريدج».



ومن جهته، قال مدرب «البلوز»، الألماني توماس توخيل، إنه يطمح لأن يجعل تشلسي الذي يدربه الفريق الذي يخشى الجميع مواجهته في الدور ربع النهائي. ويأمل توخيل أن يكون تشلسي عنصر الرعب خلال قرعة الدور ربع النهائي، حيث قال: «أريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي أحد في مواجهته هذا ما نريد أن نكون عليه في الدور ربع النهائي».



وفي المباراة الأخرى، عبر فياريال إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا عريضا على يوفنتوس (3-0) في عقر داره «أليانز ستاديوم». أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الأول بالدقيقة 78 من علامة الجزاء، فيما سجل باو توريس الهدف الثاني بالدقيقة 85 واختتم دانجوما أهداف اللقاء في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أخرى.



وودع يوفنتوس منافسات دوري الأبطال بعد خسارته بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1). وبعد الإقصاء المر، أكد المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري أن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة رغم الخسارة 0-3 أمام فياريال. وقال أليغري في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: «كنت سألعب المباراة بنفس الطريقة، اللاعبون ظهروا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، في مرحلة معينة قام فياريال بوضع لاعبيه في الدفاع وانتظروا الفرصة لكسر جمود اللقاء».