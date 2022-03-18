أقر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء، رغم الفوز على آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في اللقاء المؤجل من المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبهذا الفوز قلص ليفربول (69 نقطة) الفارق مع المتصدر مان سيتي (70 نقطة) إلى نقطة واحدة، مع تبقي 9 مراحل من عمر المسابقة. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «في الحقيقة هذه 3 نقاط مهمة للغاية، القدوم إلى هنا والفوز على أرسنال هو أمر خاص، بدأنا اللقاء بصورة جيدة ومن ثم أصبحت المباراة مفتوحة، كل فريق تحلى بالصبر، ولم يكن استحواذنا على الكرة جيدا بما يكفي». وعن سباق التتويج باللقب، أوضح كلوب قائلا: «أشعر بالإثارة من السباق، ولكن هذا لا يغير أي شيء، علينا المواصلة، شاهدت عملا جادا من الفريق في الشوط الأول، واستمتعت كثيرا بالشوط الثاني بعد رفع المستوى، نريد الاستمتاع من خلال الفوز بالمباريات، الأمر صعب ولكن نملك العقلية المناسبة لذلك».



من جهته، أعرب مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، عن خيبة أمله من خسارة فريقه أمام ليفربول.



وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «من منطقة الجزاء لمنطقة الجزاء الأخرى، قمنا بكل شيء كما خططنا له، أما داخل المنطقة نفسها فكانت القصة مختلفة، وهنا خسرنا المباراة».



وسجل ديوغو جوتا هدف التقدم للريدز بالدقيقة 54، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني (62).



وتجمد رصيد أرسنال عند 51 نقطة في المركز الرابع، علما أن له مباراتين مؤجلتين.



وحافظ توتنهام على تقليده في الآونة الأخيرة بفوز من بعد هزيمة، وذلك بتغلبه على مضيفه برايتون 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.



سجل هدفي «السبيرز» كل من كريستيان روميرو (37)، وهاري كين (57).



إلى ذلك، تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ولفرهامبتون وليدز يونايتد، على أن يقام غدا السبت لقاء آخر بين أستون فيلا وأرسنال، فيما يقص ميدلزبره وتشلسي شريط منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا غدا ايضا.