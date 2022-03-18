يحل ميلان ضيفا على كالياري مساء غد السبت في المرحلة الـ 30 من الدوري الإيطالي.



ويطمح نابولي، الوصيف بـ60 نقطة، لتجاوز عقبة أودينيزي وانتظار سقوط المتصدر، في حين يلتقي إنتر مع فيورنتينا في مواجهة صعبة.



وتفتتح المرحلة اليوم باقامة مباراتين تجمعان ساسوولو مع سبيتزيا، وجنوى مع تورينو.



ألمانيا



يلتقي بوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ مساء اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني، فيما يتواجه غرويتر فورث مع فرايبورغ، وهرتا برلين مع هوفنهايم، وماينتس مع أرمينيا بيليفيلد، وشتوتغارت مع أوغسبورغ، وبايرن ميونيخ مع يونيون برلين. وتغلب دورتموند على مضيفه ماينتس 1-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي، حيث يلعب سانت إيتيان مع تروا، ويلتقي غدا لانس مع كليرمون فووت، ونانت مع ليل.