بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة فوكوشيما اليابانية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والعشرات من المصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار منجم للذهب في جنوبي السودان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار منجم للذهب في جنوبي السودان، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيردار بيردي محمدوف الرئيس المنتخب لجمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية تركمانستان الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيردار بيردي محمدوف الرئيس المنتخب لجمهورية تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية تركمانستان الصديقة، متمنيا سموه له التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل دانييل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية ايرلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل دانييل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.