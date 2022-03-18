أسامة أبوالسعود



أكد رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات محمد مشعان العتيبي ان مد سن التقاعد 3 سنوات من 55 سنة إلى 58 سنة سيكون له تأثير سلبي على جميع العاملين.



وقال العتيبي ان مد فترة عمل الموظف لـ 3 سنوات جديدة سيزيد من تقليص خلق فرص عمل جديدة لحديثي التخرج علاوة على إضافة أعباء على الموظف الحالي نفسه ومد خدمته للتمكن من التقاعد. وأضاف العتيبي: من الجانب الآخر ستكون هناك تأثيرات سلبية متراكمة على الهيكل الوظيفي وسيؤثر على تأخر الترقيات لباقي العاملين في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى انه سيعطل عملية توظيف الشباب الكويتي مستقبلا الذي نسعى جميعا لإيجاد كل السبل لاستيعابهم وخلق وظائف لهم.



وطالب العتيبي الحكومة بمراجعة خطة عملها في هذا الجانب حتى لا تتسبب في حل مشكلة وخلق مشاكل أكبر وخلق بيئة عمل مليئة بالإحباط، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق نواب مجلس الأمة للتصدي لهذا القانون.