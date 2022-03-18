استقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية السفير د.بهرمجان اعلايوف سفير جمهورية اوزبكستان لدى الكويت وذلك بمقر المحكمة الدستورية لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.



وأكد رئيس المحكمة المستشار محمد بن ناجي ان المحكمة الدستورية صرح حضاري بارز ورمز يجسد الحيادية والاستقلالية والشفافية بالكويت.



وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية أوزبكستان لاسيما في المجالين القانوني والقضائي، وناقش الجانبان أوجه التعاون المستقبلية بين المحكمة الدستورية الكويتية والمحكمة الدستورية في اوزبكستان في مختلف المجالات.