قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه وبعد ان بين الموعد المحتمل لبداية شهر رمضان المبارك وصلته العديد من الرسائل تطلب توضيحا اكثر عن الشهر الفضيل، مؤكدا انه اذا ثبتت الرؤية الشرعية وثبتت ايضا صحة البيانات التي ذكرت فإن غرة شهر رمضان لسنة 1443 ستكون السبت الموافق 2 أبريل 2022.



وأضاف: أدرج هنا بعض المعلومات التي تتعلق بأول يوم من أيام الشهر الفضيل وهي كالتالي:



٭ أن فترة صيام في أول يوم من شهر رمضان ستكون مدتها 14:53 ساعة وتبلغ مدة طول النهار من شروق الشمس حتى غروبها نحو 13:30 ساعة.



وسيكون مواقيت الامساك للصيام والصلوات المكتوبة كالآتي:



٭ يحين موعد الامساك في تمام الساعة 4:07 فجرا.



٭ صلاة الفجر يحين موعدها في تمام الساعة 4:17 فجرا.



٭ موعد شروق الشمس سيكون في تمام الساعة 5:37 صباحا.



٭ موعد صلاة الظهر سيكون في تمام الساعة 11:52 صباحا.



٭ موعد صلاة العصر سيكون في تمام الساعة 3:23 مساء.



٭ موعد صلاة المغرب سيكون في تمام الساعة 6:07 مساء.



٭ موعد صلاة العشاء سيكون في تمام الساعة 7:25 مساء.



٭ صلاة التراويح ستقام في تمام الساعة 7:45 مساء.



وأوضح المرزوق ان هناك احتمالا كبيرا ان يتم رمضان هذه السنة عدته وهي ثلاثون يوما حيث تكون ولادة شهر شوال ليل السبت 30 ابريل 2022 وفي الساعة 11:28:44 مساء، وبذلك تتعذر رؤيته في هذا اليوم لغروبه قبل غروب الشمس بحوالي 17 دقيقة ووفقا للقاعدة الفقهية التي تنص على انه لا استهلال بعد الغروب، فإنه يكون يوم الاحد الاول من مايو لسنة 2022 هو الثلاثين من شهر رمضان المبارك ويكون يوم عيد الفطر الاول من شهر شوال هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.



وسنبين التفاصيل والبيانات الفلكية لشهر شوال او عيد الفطر في وقت لاحق.