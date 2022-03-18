أعرب أمين سر نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات فالح فهد السهلي عن رفضه التعديل المقترح برفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ابتداء من 2024.



وأوضح السهلي أن هذا التعديل في حال تطبيقه سيكون له بالغ الأثر السلبي على العاملين وشعورهم بالإحباط ويسهم في زيادة الجمود الوظيفي والبقاء لمدة طويلة في الوظيفة من دون ترقية، كما سيؤثر على أدائهم الوظيفي وإنتاجهم في العمل.



وأضاف السهلي أن تلك القرارات تسهم في تقليص الفرص الوظيفية لشباب الكويت وزيادة نسبة البطالة، حيث من باب الأولى استيعابهم والاستفادة من طاقتهم التي تسهم في رفع الإنتاج. واختتم السهلي تصريحه مناشدا أصحاب القرار ضرورة التصدي لهذا المقترح وما سيترتب عليه من آثار سلبية.