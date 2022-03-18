تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس، بأن يعزز سيادة فرنسا إذا فاز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجرى الشهر القادم والعبور بالبلاد مما أسماها حقبة أزمة جديدة. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي «نحن عند مفترق طرق حيث يمكننا إحداث فرق حقيقي»، مسلطا الضوء على الحرب الدائرة عند تخوم الاتحاد الأوروبي والتحدي العالمي لمواجهة تغير المناخ.



وقال إن جعل فرنسا دولة أكثر استقلالية سيكون هدفا رئيسا، مع بداية رسم ملامح برنامجه، وتعهد ببذل قصارى جهده لحماية البلاد إذا ظل رئيسا.



وأعلن ماكرون أن الدولة بحاجة إلى فرض سيطرتها على بعض الشركات العاملة في مجال الطاقة، وذلك في إطار خطة لتعزيز استقلال البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء امس. ولم يشر ماكرون إلى أي من تلك الشركات، لكنه قال إن هذه الخطوة ستكون جزءا من استراتيجية تشمل تعزيز حملة حكومته لإصلاح أسواق الطاقة وفصل أسعار الكهرباء والغاز. ونقلت بلومبيرغ عن ماكرون قوله، في طرحه لبرنامجه الانتخابي قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية: «ستحتاج الدولة إلى السيطرة على عدة جوانب من قطاع الطاقة»، مضيفا: «سيتعين علينا استعادة السيطرة الرأسمالية على العديد من القطاعات الصناعية الفاعلة».