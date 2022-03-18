أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاق منصة تعليمية وتثقيفية تحمل اسم «نادي مسرة».



وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي إن هذا النادي الذي تأسس وانطلق في يناير من العام الحالي يقدم برامج وأنشطة وفعاليات ومحاضرات متنوعة، ويهدف إلى تعزيز القيم المؤسسية والمجتمعية في بيئة العمل بطرق إبداعية.



وأكد أن «نادي مسرة» يسعى إلى تحقيق بيئة تنافسية بناءة لدى موظفي القطاع لتعميق الولاء المؤسسي وبث التحفيز لدى عموم العاملين، وهو يعمل على نشر أجواء المودة والأخوة والتعاون من خلال إقامة الملتقيات الجماهيرية الدورية والمحاضرات الهادفة والمسابقات العديدة، بما يحقق الأهداف التي تأسس من أجلها.



وأشار إلى أن أولى برامج «نادي مسرة» بدأت في الأول من شهر شعبان بملتقى يحمل شعار «إذا كان الله معك»، ويضم البرنامج عددا من المحاضرات الإيمانية لبعض الداعيات من داخل الكويت وخارجها، موزعة على أيام الأسبوع.



وأضاف: انه يمكن للراغبين الدخول لمنصة النادي لمعرفة مواعيد المحاضرات، وسيتم لاحقا الإعلان عن فعاليات وأنشطة برامج النادي لشهر رمضان المبارك.