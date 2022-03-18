أقامت اللجنة الثقافية في قسم التاريخ والآثار ندوة بعنوان «مرور 60 عاما على العلاقات الكويتية ـ الأميركية» قدمها أ.د.عبدالله الشايجي أستاذ قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، كان ذلك يوم الأربعاء الموافق 16/3/2022 في مسرح مبنى كلية الآداب المبنى الجنوبي بالشدادية.



تحدث عن كيف كانت العلاقات الكويتية ـ الأميركية قديما وماذا أصبحت وما النتائج المرتبطة بها؟



وصرح القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالله الهاجري بأن إقامة هذه الندوة بمشاركة الدكتور الشايجي قيمة ومثرية لمناقشة موضوع مهم جدا عن العلاقات بين الكويت وأميركا والاطلاع على آخر المستجدات خاصة مع الوضع الإقليمي والوضع المستجد في هذا الأمر، وقدم شكرا خاصا لقسم التاريخ واللجنة الثقافية على هذه المواضيع القيمة وقدم شكرا وامتنانا خاصا للدكتور الشايجي.



أقيمت الندوة بحضور رئيس قسم التاريخ الدكتور خالد النوري والعديد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب وطلبة جامعة الكويت.