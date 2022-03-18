أسامة ياب



أحيت السفارة الاماراتية في الكويت مناسبة «حق الليلة» التي تعرف أيضا بـ«النصف من شعبان»، بحضور عدد من الاسر الاماراتية المقيمة في الكويت.



وقال السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي على هامش المناسبة إن «هذا التشابه في العادات يبين الجذور الواحدة للمنطقة، ويبين التكامل بين الامارات والكويت، مشيرا إلى أن «حق الليلة هي مناسبة اجتماعية مهمة وتراثية تحييها كل الأسر قبل النصف الثاني من شعبان، ويسعد بها الكبار قبل الصغار». وأضاف: «أقامت السفارة الاماراتية هذه الفعاليات لمواطني دولة الإمارات المقيمين في بلدهم الثاني الكويت».



وأوضح النيادي «أننا نحتفل مع ابناء الامارات بهذه المناسبة لأننا اسرة واحدة في بلدنا الثاني الكويت، وهناك تواصل مستمر بين السفارة وأبناء الامارات، ونلتقي معهم في كل المناسبات».