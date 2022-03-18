أعلن تلفزيون الشارقة، التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن مواعيد السهرات الختامية الثلاث من برنامج «منشد الشارقة»، حيث تقام أيام 24 و26 و31 مارس الجاري، الساعة 8 مساء على مسرح المجاز، لاختيار المتأهلين والفائز الأول في الدورة الـ13 من البرنامج الإنشادي الأبرز في العالم، والذي يجمع نخبة من نجوم الإنشاد في العالم العربي.



وتشهد السهرات منافسات المتأهلين الذين وصلوا للمرحلة الختامية من البرنامج، حيث تأهل 12 متسابقا من 12 دولة عربية للتصفيات النهائية، وهم: أحمد حجازي من السودان، ومصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وعيسى الحسين من السعودية، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، وعبدالله القاسمي من البحرين، ومحمد بن مراد فرشيو من تونس، ورهيف الحاج من لبنان، وعلوي الشاطري من اليمن، وجمال الكعبي من الإمارات، وخالد الموعد من فلسطين.



مهرجان وأفلام ومسابقات



وانطلاقا من المكانة الشعبية التي حجزها «منشد الشارقة» بين برامج المسابقات العربية، أعلن تلفزيون الشارقة، عن تنظيم مهرجان مصاحب للسهرات الختامية للبرنامج، وذلك في الساحات الخارجية من مسرح المجاز، والتي تتيح للجمهور حجز تذاكر الدخول إلى التصفيات النهائية لبرنامج «منشد الشارقة».



ويتضمن المهرجان سلسلة من الألعاب الترفيهية المتنوعة للأطفال، وأكشاك للوجبات السريعة، وعروضا ترفيهية يومية على مدى المهرجان، إضافة إلى عرض مرئي لمراحل برنامج «منشد الشارقة» على مدى مواسمه الثلاثة عشر الماضية، وسينما في الهواء الطلق للأطفال، ومنصة لتلفزيون الشارقة تقام عليها مسابقات تشجيعية مباشرة للجمهور.



دورة متميزة



وفي تصريحه، قال مدير قناة الشارقة سالم علي الغيثي: «مع وصول منشد الشارقة إلى تصفياته النهائية، نختتم دورة متميزة تضاف إلى سجل الإنجاز الكبير للبرنامج الإنشادي الذي شكل نقلة نوعية في الفنون الهادفة، وأبرز نجوما تفوقوا بإبداعهم الراقي، وأدائهم المثالي، وأحال مسرح المجاز خلال سهراته الفنية إلى فضاء إبداعي خلاق، يثري أجندة الشارقة بالمنصات الرائدة التي تلتقي تحت سقف الكلمة الجميلة، وترسخ مكانة الفنون الراقية في تكريس الأخلاق والقيم السامية».



وأضاف الغيثي: «يمثل الجمهور عنصرا رئيسا من عناصر النجاح الذي حققه برنامج (منشد الشارقة) على مدى 13 عاما الماضية، وهذا ما يدفعنا إلى التركيز على المبادرات التي تعزز من تفاعل الزوار مع نجومهم عن قرب، حيث نسعى لتحويل السهرات الختامية للبرنامج إلى مهرجان جماهيري يحتفي بالفن الهادف، ويعزز من التفاعل الإيجابي بين تلفزيون الشارقة ومشاهديه من كافة الفئات المجتمعية».