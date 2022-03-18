اختارمدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم 26 لاعبا للمشاركة مع الأزرق في معسكره المقرر في مالطا من 21 الجاري ولغاية 30 منه استعدادا لتصفيات آسيا، واللاعبون هم: أحمد عادي، حمد القلاف، فواز عايض، مبارك الفنيني، محمد الهويدي، مهدي دشتي، سلطان العنزي، علي خلف، خالد صباح، أحمد الظفيري، بدر المطوع، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، بندر بورسلي، حسين كنكوني، حمد الحربي، رضا هاني، شبب الخالدي، سامي الصانع، طلال الفاضل، ابراهيم كميل، فهد حمود، فهد الهاجري، أحمد الزنكي، خليفة رحيل ومعاذ الظفيري، ويلعب منتخبنا الوطني مباراتين وديتين حيث سيلتقي بمنتخب مالطا في 25 الجاري بينما يواجه منتخب لاتفيا 29 من الشهر نفسه.



ومن زاوية أخرى اختار مدرب منتخبنا الأولمبي بابلو كامبوس 26 لاعبا للمعسكر المقرر في تركيا في الفترة من 21 حتى 30 مارس الجاري، واللاعبون هم: عبدالعزيز البشر، يوسف الرشيدي، جاسم عتيق، جاسم العوضي، علي عبدالرسول، حسين علي، عبدالرحمن الشرهان، سلمان العوضي، خالد الفضلي، يوسف الحقان، عبدالله العرنان، حسين حاجية، ناصر فالح، عثمان الشمري، طلال القيسي، عقيل ناصر، فهد الفضلي، ضاري العتيبي، عبدالعزيز ناجي، فواز الصعب، محمد الراشد، يوسف العتيبي، يوسف الرشيدي، فهد الحربي، صالح البناي وعبدالعزيز العتيبي ومن المقرر أن يلعب الأزرق الأولمبي 3 مباريات ودية.