ناصر العنزي



تغلب القادسية على اليرموك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة 14 لدوري stc الممتاز ، وبذلك أصبح للقادسية 26 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل اليرموك في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.



وسجل هدفي الأصفر أحمد الرياحي بضربة رأسية من صناعة راشد الدوسري "37"، وفهد الانصاري بتسديدة رأسية أيضا "60"، فيما سجل لليرموك عثمان الدوسري بعد خطأ من الحارس مبارك الحربي "80".



وكان التفوق للأصفر حتى خرج مدافعه راشد الدوسري بالبطاقة الحمراء في الدقيقة"74"، حيث شن اليرموك هجمات سريعة نتج عنها هدف وهدد مرمى القادسية بكرات خطرة كادت تسفر عن هدف التعادل، وقبلها سيطر القادسية على مجريات المباراة بفضل اللعب الجماعي والسرعة في نقل الكرات واستغلال الفرص، ونشط اليرموك في الربع ساعة الاخير من المباراة ولكن شاب ألعابه التعجل.

أدار المباراة الحكم علي الحرز ، وجاءت قراراته سليمة باستثناء تسرعه في طرد الدوسري.