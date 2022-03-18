يرى الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية اوليفييه لوبيك أن استخدام أسلحة كيميائية اعلنت روسيا رسميا أنها تخلصت منها، في أوكرانيا لن يكون له «أهمية عسكرية كبرى إنما بعد نفسي هائل».

وهناك عدة عناصر تدل على أن هذا الامر يبدو كفرضية غير منطقية، فروسيا الاتحادية عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي سيكون أي انتهاك من جانبها لبنود الاتفاقية إشكاليا لأن ذلك سيعني أن موسكو كذبت منذ أعوام لجهة أنها لا تملك ترسانة عسكرية كيميائية، حتى لو أننا لا نزال نطرح أسئلة حول حقيقة هذا الالتزام.

وقد عززت محاولات اغتيال أليكسي نافالني وسيرغي سكريبال بواسطة مادة فوسفور عضوي عصبي ذي الطبيعة العسكرية (مادة نوفيتشوك) هذه الشكوك حول روسيا.

واعتبر لوبيك أنه من غير المفهوم من وجهة النظر العسكرية، الاهتمام باستخدام سلاح كيميائي في المسرح الأوكراني.

واشار الى ان الحجة الوحيدة التي قد تتعارض مع النظر إلى السلاح الكيماوي على أنه يفتقد أهمية عسكرية كبرى إنما ذات بعد نفسي هائل.

وتابع:«لكنني لا أؤمن كثيرا بالتصعيد الكيميائي أو البيولوجي في المسرح الأوكراني. إنها سردية هدفها اتهام الخصم في شكل مسبق بارتكاب أبشع الجرائم لتبرير العملية اللاحقة».

ما الهدف المرجو؟

ووفقا لخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية اوليفييه لوبيك قد يعود السلاح الكيميائي بالنفع في ساحة المعركة، لكن القتال مدني في أوكرانيا. هذا يعني أن السكان المدنيين متواجدون بكثرة حتى لو أن كثيرين منهم غادر المدن.

وفي القتال المدني، ليس الهدف من استخدام السلاح الكيميائي تكتيكيا «رأينا ذلك في سورية، استخدم هذا بطريقة دقيقة على سكان مدنيين لترويعهم، لكن ليس لتشجيع تقدم هجومي للقوات العسكرية».

اما عن احتمال استخدام روسيا للأسلحة البيولوجية، فيرى لوبيك أن استخدامها أكثر تعقيدا، على عكس السلاح الكيميائي الذي يتصف بدرجة من الفعالية مرتبطة بالمكان الذي تم نشره فيه، فإن السلاح البيولوجي أشبه بكوفيد-19: بمجرد أن يصبح في الطبيعة يمكن أن يلوث كل السكان، بمن فيهم المهاجمون.

واختتم بالقول: «نحن أمام أمر التحكم به أصعب، من وجهة نظر عسكرية السلاح البيولوجي ليس سلاحا تكتيكيا، إنما سلاح استراتيجي أقرب الى النووي منه الى الأسلحة الكيميائية».