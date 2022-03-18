ملفات عديدة ينتظر حسمها خلال الفترة المقبلة أهمها مجالس إدارات الشركات النفطية

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيعقد أول اجتماعاته بعد نشر مرسوم تشكيل مجلس إدارة «البترول» في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس إدارة «البترول» سيناقش تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، إلى جانب العديد من المواضيع والقضايا المرتبطة بأعمال ومشاريع القطاع النفطي خلال المرحلة القادمة، للتمكن من مواكبة التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية في الصناعة النفطية.

وأشارت الى ضخامة الملفات التي من المقرر حسمها من قبل مجلس الإدارة، ويأتي في مقدمتها تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، والمضي قدما في المشاريع الكبرى لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز، ومشاريع التكرير كمصفاة الزور والوقود البيئي.

وقالت ان ابرز الملفات كذلك الانتهاء من مشروع دمج القطاع النفطي في كيان واحد عملاق، لاسيما وان المستشار الفني المكلف بدراسة عمليات الاندماج قد انتهى من الدراسات الأولية لعملية الدمج، تمهيدا لاعتماد المشروع من مجلس إدارة مؤسسة البترول، ورفعه الى المجلس الأعلى للبترول.