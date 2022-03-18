في ظل الحرب «الروسية ـ الأوكرانية» التي تسببت في ارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد الأولية عالمياً

طارق عرابي

في إطار إجراءاتها الاستباقية التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الاسعار، علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرارات وزارية تمنع تصدير وإعادة تصدير عدد من السلع الأساسية والأولية التي يحتاجها السوق الكويتي في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل الحرب الروسية ـ الاوكرانية التي تسببت في رفع اسعار العديد من السلع والمواد الاولية عالميا.

مصادر مسؤولة أبلغت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بصدد إصدار قرارات تمنع تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية وذلك لتفادي النقص المتوقع في هذه المنتجات عالميا بسبب الازمة الحالية في سلاسل امداد الغذاء العالمية، كما انتهت الوزارة كذلك من إعداد قرار منع تصدير وإعادة تصدير الحديد السكراب الذي تحتاج إليه مصانع الحديد في الكويت في صناعة الحديد.

وأضافت المصادر أن قرار منع تصدير وإعادة تصدير حديد السكراب يأتي بعد أن ارتفع سعر طن الحديد من 220 دينارا إلى نحو 280 دينار حاليا، حيث يأتي هذا القرار لضمان تأمين حاجة مصانع الحديد الكويتية وضمان استمرارية إنتاجها في المرحلة الحالية لتلبية احتياجات المشاريع الحكومية والخاصة واحتياجات المواطنين من الحديد بدون أي زيادة في الأسعار.

وعلى ذات الصعيد، توقعت المصادر أن يصدر وزير التجارة والصناعة كذلك قرارا وزاريا آخر يتعلق بمنع تصدير وإعادة تصدير الورق والكرتون المستعمل، لضمان عدم ارتفاع أسعاره من جهة، ولتأمين احتياجات مصانع الورق والكرتون من هذه المواد التي تتم إعادة تدويرها واستخدامها من جديد في صناعة الورق والكرتون.