يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي بإلحاح الغربيين بمنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني، لكن حلف شمال الأطلسي رفض حتى الآن فرض منطقة حظر جوي خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد عسكري. ما هي الأسباب؟

بداية، فإن منطقة حظر الطيران هي منطقة يحظر على أي طائرة التحليق فوقها. وأي طائرة لا تحترم هذا الحظر يمكن إسقاطها. هذا الاجراء يطبق عموما في زمن الحرب لمنع قصف المدنيين على سبيل المثال.

وهي مشروعة بحسب القانون الدولي حين تستند الى قرار من الأمم المتحدة مثل حظر الطيران فوق العراق الذي تقرر في التسعينيات.

لكن حين تعتمد بقرار من قوة خارجية أو أكثر، فيمكن اعتبارها عمل حرب. وهي عملية مكلفة تتطلب مراقبة وعمليات تناوب جوي متواصلة.

وبين 1993 و1995، حظر حلف شمال الأطلسي المجال الجوي للبوسنة بموجب قرار من الأمم المتحدة. فرضت الأمم المتحدة منطقة حظر جوي أخرى فوق ليبيا في 2011 وطبقها حلف شمال الاطلسي.لماذا ت

طالب كييڤ بفرض منطقة حظر جوي؟

تطالب الحكومة الأوكرانية بفرض حظر جوي لتأمين سلامة ممرات إجلاء المدنيين من المدن التي تحاصرها القوات الروسية، لاسيما ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق او حتى العاصمة كييڤ.

وستمنع منطقة حظر الطيران الطائرات الروسية من قصف المدن الأوكرانية كما ستمنع أيضا الطيران الأوكراني من التحليق. لن تكون كييڤ قادرة على تشغيل طائراتها المسيرة والتي استخدمتها القوات الأوكرانية بنجاح ضد القوات الروسية حتى الآن.

لماذا يرفضها الغرب؟

رفضت الولايات المتحدة ومسؤولو حلف شمال الأطلسي بوضوح فكرة فرض منطقة حظر جوي باعتبار ان ذلك سيعد عملا حربيا من جانبهم.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في 4 مارس الجاري إن «الطريقة الوحيدة لتطبيق منطقة حظر جوي هي إرسال طائرات مقاتلة تابعة للاطلسي إلى المجال الجوي الأوكراني ثم إسقاط طائرات روسية لفرضها».

وأضاف «لدينا مسؤولية منع التصعيد في هذه الحرب خارج أوكرانيا. لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا وسيسبب المزيد من المعاناة الإنسانية».

في اليوم التالي، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستعتبر أي دولة تحاول فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا بانها شريكة في الحرب.

منطقة حظر جوي «محدودة»، هل هذا ممكن؟ وهل ستكون مفيدة؟

دعت مجموعة من الخبراء الأميركيين مؤخرا في رسالة مفتوحة الى أن يطبق حلف الأطلسي فرض منطقة حظر جوي «محدودة» في أوكرانيا لإفساح المجال أمام إقامة ممرات إنسانية.

لكن خبراء آخرين لفتوا الى انه من أجل فرض احترام هذا الاجراء، ستواجه طائرات حلف شمال الأطلسي مخاطر أن تضطر لإسقاط طائرات روسية ما سيشكل عملا حربيا.

وحتى الآن تجري المعارك في أوكرانيا بشكل خاص ميدانيا. واستخدمت القوات الروسية التي غزت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ونيران المدفعية الثقيلة لمهاجمة المدن الأوكرانية. كما جرت المقاومة الأوكرانية إلى حد كبير على الأرض.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) الى أن الهجوم الروسي الاخير على قاعدة عسكرية أوكرانية قرب الحدود الپولندية تم باستخدام صواريخ كروز أطلقت من المجال الجوي الروسي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «أشير أيضا الى أننا نعتبر أن كل هذه الصواريخ من نوع كروز جو-أرض أطلقتها قاذفات بعيدة المدى روسية من المجال الجوي الروسي وليس من المجال الجوي الأوكراني».

وأضاف «بالنسبة للمدافعين عن منطقة حظر جوي، هذا مثال على ما لن تكون هذه المنطقة قادرة على التأثير عليه».