كشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن خطة، لإنشاء أول محطة مجتمعية، لإعادة التدوير في قطر، من المتوقع أن تفتح في تشرين الأول / أكتوبر المقبل داخل المدينة التعليمية، وذلك بالشراكة مع /مجموعة شاطئ البحر.

وذكرت المؤسسة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) أن المشروع الذي تم الإعلان عنه، بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير ويحمل اسم /جزيرة الاستدامة/، يضم ستة مسارات هي الورق، والبلاستيك، وعلب الألمونيوم، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، والنفايات العضوية.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيله جزئيا بواسطة الألواح الشمسية، وسيكون من السهل استخدامه والوصول إليه بواسطة وسائل النقل العام، بما في ذلك ترام المدينة التعليمية.

وتمتد هذه الجزيرة على مساحة تزيد على ثمانية آلاف متر مربع، وتضم 95 حاوية شحن منتهية الصلاحية، تبرعت بها شركة /ملاحة/، إحدى أكبر الشركات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط.

وستضم /جزيرة الاستدامة/ أيضا مختبرات بحثية، ومتجر هدايا مستوحى من المبادرة، ومساحة مفتوحة للمعارض والمحاضرات، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعما مرفقا بمزرعة عمودية يقدم منتجاته من المزرعة إلى المائدة، كما ستضم معرضا فنيا يتيح للطلاب عرض أعمال فنية من النفايات المعاد تدويرها، إلى جانب معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد معاد تدويرها، كذلك سيتمكن مستخدمو الحاويات من ممارسة أنشطة تجارية لإعادة التدوير كالملابس القديمة وغيرها، أو تقديم ورش عمل مجتمعية حول كيفية إعادة التدوير.

وأكد وسيم العلمي مستشار المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة قطر أن "جزيرة الاستدامة" تهدف إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي بها في المجتمع، موضحا أن جهودا كبيرة بذلت لجعلها تجربة تعليمية تفاعلية ونشطة، حيث ستحمل كل حاوية شاشة كبيرة تتيح لأفراد المجتمع رؤية الخطوات المختلفة التي يمر بها نوع معين من النفايات أثناء إعادة تدويره.

وتوقع أن تصبح الجزيرة حاضنة للأفراد والمبادرات المهتمة بالبيئة، حيث سيجد الجميع ضالتهم فيها، فهناك جلسات توعوية للتعريف بإعادة التدوير، ومحاضرات من قبل مختصين وباحثين، مما يعزز جهود قطر في المجال البيئي.