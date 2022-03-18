أصدرت الهيئة الوطنية الصينية لاحتكار التبغ، لائحة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على السجائر الإلكترونية.

ووفقاً للائحة التنظيمية، ستُطبق الدولة إدارة الترخيص لكيانات إنتاج السجائر الإلكترونية، وتجارة الجملة والتجزئة اعتباراً من 1 مايو المقبل.

وقالت الوثيقة إنه وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب ثغرات تنظيمية، شهدت صناعة السجائر الإلكترونية تطوراً غير منظم، حيث سجلت بعض المنتجات مشاكل مثل محتوى نيكوتين غير واضح، وإضافات غير معروفة، وتسرب قطران التبغ.

وسيتم تنفيذ إدارة لقنوات مبيعات السجائر الإلكترونية، بينما سيتم إنشاء منصة إدارة لتداول السجائر الإلكترونية لترتيب المبيعات، وفقاً للائحة التي أضافت أنه سيتم بذل جهود لتنظيم السجائر الإلكترونية من حيث سلامة المنتجات وجودتها، وكذلك النقل والاستيراد والتصدير لها.

وتابعت اللائحة أنه يجب عدم إنشاء منافذ بيع للسجائر الإلكترونية بالقرب من المدارس، كما سيتم حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات.