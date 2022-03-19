أين تذهب في شهر نيسان/أبريل؟ فيما يلي بعض المقترحات:

كريت: بوصفها الجزيرة الواقعة في أقصى الجنوب بين الجزر اليونانية، فهي الأكثر حرارة أيضا. ويعد شهر نيسان/أبريل موسم متوسط السياحة حيث ترتفع الحرارة بشكل معتدل قبل وصول ذروة الصيف الحارة. تتسم هذه الفترة بقلة الحشود والهدوء الصيفي على الشواطئ الشهيرة. وتشهد أيضا حالة من السكينة النسبية في شاطئ الأفونيسي الذي عادة ما يكون مكتظا.

وكلما ذهب المرء جنوبا، زادت إمكانية التعرف على وجه كريت الحقيقي بدون إزعاج المنتجعات. وتمر الجبال الوعرة الرائعة عبر القرى الخاملة بوليفيا: تحل نهاية الموسم المطير في بوليفيا في نيسان/أبريل الذي يمثل وقتا ساحرا في مسطحاتها الملحية الشهيرة. ويجعل هذا المناخ الجولات بسيارات الدفع الرباعي ممكنة مجددا، ولكن المسطحات ناصعة البياض تظل مغمورة جزئيا في المياه، وتتحول إلى مرايات، بحسب موقع "سي إن ترافلر".

والقيام بجولة بدائية وبسيطة لمدة أربعة أيام هي خبرة لا تنسى سوف تأخذك إلى البراكين التي ينبعث منها الدخان وبحيرة مرقطة بطيور الفلامينجو إلى جانب الأشجار المنبثقة من بين الصخور المتناثرة عبر الصحاري في الطريق.

ناميبيا: نظرا لأن الأمطار لا تهطل في ناميبيا ولسطوع الشمس أكثر من 300 يوم في السنة، من الصعب عدم الحصول على طقس مقبول. أنها دولة مرحبة ومستقرة سياسيا وشاسعة وغير مأهولة بشكل كبير. وهي مكان محبب في نيسان/أبريل حيث تصل درجة الحرارة لـ24 درجة مئوية في النهار. ومن الأماكن اللطيفة هناك سكيلتون كوست (ساحل الهيكل العظمي) الخلاب والرومانسي بالإضافة إلى متنزه إتوشا الوطني المليء بالحياة البرية حيث يضم أربعة من الخمس حيوانات الكبيرة بالإضافة لحياة الطيور المتنوعة، وهناك الكثير من المخيمات للإقامة فيها.