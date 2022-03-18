تتسابق بطلات مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى الترويج للعمل من خلال نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي وهم على سرير النوم في حالة نعاس.

ونشرت شيماء سيف - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" "بوستر" دعائيا بصورتها وهي غارقة في النوم، وكتبت "صدفة حبيبتي وقريبة لقلبي في رمضان في أحلى مسلسل أحلام سعيدة".

ونشرت يسرا بطلة المسلسل بوسترا دعائيا ليلا بصورتها وهي ترتدي بيجامة ملونة ونائمة على السرير، وكتبت "ديدي هانم.. أحلام سعيدة رمضان 2022".

وتظهر يسرا في العمل وهي تجسد سيدة ارستقراطية، وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية بسبب اختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها عن باقي الأفراد، وفق ماكشفه البرومو الدعائي للمسلسل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

بينما تطل غادة عادل في المسلسل وهي في الأربعينيات من عمرها دون زواج، وتتعرض لضغوط من أجل الزواج وهو ما ترفضه.

ويشارك في بطولة المسلسل مي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجي، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.