فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا غرامة مالية قدرها 17 مليون يورو (18.6 مليون دولار أمريكي) على شركة "ميتا" بسبب 12 خرقًا لبيانات المستخدمين.

ونقل موقع "إنجدجت" التقني عن اللجنة أن ميتا انتهكت العديد من مواد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي وضعها الاتحاد الأوروبي بعدم وجود "تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة تمكنها من إثبات التدابير الأمنية التي نفذتها لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي".

وتلقت اللجنة إخطارات خرق البيانات في 2018، وقبل الإعلان عن الغرامة، تشاورت مع سلطات أوروبية أخرى بموجب المبادئ التوجيهية لاستعراض السياسات العامة؛ لأن التحقيق يتعلق بعملية "عابرة للحدود".