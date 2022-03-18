تطال انتقادات متزايدة القوانين الصارمة التي تتبّعها بعض المدارس في اليابان، إذ تفرض على تلاميذها قواعد تتعلّق بأدقّ التفاصيل بدءاً من شعرهم وصولاً إلى أربطة أحذيتهم، ما دفع البعض إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ هذه المدارس.

ولجأ توشيوكي كوسوموتو الذي يعيش مع ولديه في مدينة أويتا بجنوب غرب اليابان أخيراً إلى المحكمة لحماية ابنه الأصغر من قواعد مدرسية يعتبرها "غير منطقية".

وتتناول هذه القواعد تحديداً طول الشعر، وتحظر اعتماد تسريحة ذيل الحصان والضفائر، وفيما تمنع ارتداء الجوارب المنخفضة تُلزم التلاميذ بأشرطة أحذية بيضاء.

ويقول كوسوموتو، وهو أصلاً محامٍ، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنّ "هذا النوع من القوانين المدرسية يتنافى مع احترام الحرية الفردية ومع حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور".

ويعتزم كوسوموتو اللجوء إلى طلب تحكيم قضائي مع المدرسة والبلدية بهدف التوصّل إلى إعادة النظر في هذه القواعد.

وسبق أن بدأ اعتماد بعض الإصلاحات في هذا المجال في العاصمة طوكيو التي أعلنت سلطاتها أخيراً أن قواعد صارمة تتعلق بلون الشعر مثلاً ستُلغى في مدارس العاصمة الرسمية اعتباراً من نيسان/أبريل.

ويشير كوسوموتو إلى أنّه كان يشعر بانزعاج في طفولته من بعض القواعد المدرسية، آملاً في أن تؤدّي خطوته إلى تغيير مجتمعي أكثر عمقاً.