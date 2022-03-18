افتتحت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس مصنعا جديدا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة كجزء أساسي من خطة الشركة الألمانية لزيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ووصف أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس افتتاح المصنع بأنه "علامة مميزة" بالنسبة للشركة، حيث يضاف إلى مصنع مرسيدس للسيارات في الولاية. ومن المقرر أن يبدأ المصنعان خلال شهور قليلة إنتاج السيارتين الكهربائيتين إي.كيو.إس وإي.كيو.إي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وقال كالينيوس "نحن فخورون بتوفير فرص جديدة مستقبلية لإنتاج سيارات إس.يو.في كهربائية تحمل عبارة صنع في أمريكا، في مصنع يعتبر جزءا من عائلتنا الإنتاجية منذ 25 عاما".

يذكر أن المصنع الجديد الذي تكلف مليارات الدولارات هو مشروع مشترك بين مرسيدس وشركة إنفيجن أيه.إي.إس.سي المتخصصة في صناعة البطاريات. ومن المتوقع أن يوفر المصنع 600 وظيفة دائمة عند تشغيله.