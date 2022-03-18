أظهرت دراسة حديثة أن معدلات وفيات الجرعة الزائدة بين السود تفوق نظيرتها المسجلة بين البيض في الولايات المتحدة خلال عام 2020، وهي المرة الأولى منذ عام 1999.

وجرى الإبلاغ عن أكثر من 15200 جرعة زائدة بين السود خلال العام، أي أكثر من ضعف العدد مقارنة بأربع سنوات سابقة، وفقا لبيانات نشرها باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس في مارس في المجلة الطبية ((جاما سايكايتري)).

وذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أن "انتشار الفنتانيل الأفيوني القوي، والوباء الذي أضاف مخاطر على الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، تسببا بتسجيل أرقام قياسية جديدة في وفيات الجرعة الزائدة بالولايات المتحدة، وتضررت مجتمعات السود بشدة بشكل خاص".