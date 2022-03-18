قالت شركة الطيران الأمريكية دلتا أيرلاينز إنها تعمل حاليا مع شركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم لتقديم عرض مشترك لشراء حصة من شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة إيتاليا ترانبورتو أيرو "آي.تي.أيه".

وقال إيد باستيان الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية إن انضمام الشركة الإيطالية إلى تحالف طيران نورث أتلانتيك الذي تقوده دلتا سيكون خطوة جيدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باستيان قوله في تصريح صحفي بالعاصمة البريطانية لندن إن "أير فرانس- كيه.إل.إم ستكون في الصدارة من حيث ضخ الاستثمار المحتمل... نحن سنقدم الدعم الاستراتيجي من خلال شراكتنا".

يذكر أن إيطاليا بدأت في الشهر الماضي عملية بيع شركة الطيران آي.تي.أيه بعد محاولة فاشلة لشرائها من جانب شركة النقل البحري إم.إس.سي ميديترينيان شيبنج والتي كانت مدعومة من جانب شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، التي كانت ستقوم بدور الشريك المهني مع إمكانية حصولها على 40% من أسهم الشركة الإيطالية.