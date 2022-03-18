وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم تمويل بقيمة 6 مليارات يورو؛ لدعم مشاريع مبادرة الأمن الأوروبية الاستراتيجية الجديدة (SESI) بهدف تعزيز الأمن والدفاع الأوروبي المشترك والأمن السيبراني على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مبادرة الأمن الأوروبية الإستراتيجية تعكس التزام البنك بأهداف تعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية وتهديدات التقنيات التخريبية الناشئة مثل الفضاء الجديد والذكاء الاصطناعي.

وأكد هوير، في بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، أهمية تعزيز سبل التعاون المؤسسي مع المفوضية الأوروبية (DG DEFIS) ووكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء (EUSPA) ووكالة الدفاع الأوروبية في مجالات الأمن والدفاع المشترك .

وأشار إلى أن البنك وقع اتفاقيات مع المفوضية الأوروبية أن البنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار الجديد لدعم المشروعات في مجال البنية التحتية المستدامة والبحث والابتكار والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنمية المهارات عبر الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج InvestEU الجديد بهدف تسريع التعافي في أوروبا بعد تفشي الوباء والتحولات الرقمية والصديقة للبيئة.

ووافق بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تقديم 543 مليون يورو لدعم تمويل الأعمال في إيطاليا وابتكار الشركات وتوسيع مركز معارض فيرا دي برشلونة وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تمويل محطة هيدروجين خضراء عملاقة تعمل بالطاقة الشمسية في إسبانيا بقيمة 53 مليون يورو والتي توفر الطاقة النظيفة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.