كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن وجود علاج جديد يستخدم في حالات سرطان الثدي الوراثي ويقلل نسبة الوفاة بنحو 32 في المائة.

وقالت صحيفة "اكسبريس" أن احتمالات الإصابة بالسرطان قائمة، خاصة إذا كنت تحمل عوامل خطر لا يمكنك تغييرها، مثل الجين المعيب. ولكن ثبت أن عقارًا جديدًا يقلل خطر الوفاة من سرطان الثدي الوراثي عالي الخطورة بنسبة مذهلة.

يمكن لأي شخص أن يصيبه المرض المميت، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالسرطان، مما يزيد من إضعاف فرصهم ، على سبيل المثال ، يكون لدى بعض الأشخاص خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي لأن لديهم عيبًا جينيًا موروثًا. ومع ذلك، فقد وصل عقار يغير قواعد اللعبة يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لدى النساء اللائي يحملن الجين بي أر سي إيه 1 و الجين بي أر سي أيه 2 - وهما جينان معيبان يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتم العثور على عقار لينبارزا (أولاباريب) - لخفض خطر وفاة النساء المصابات بسرطان الثدي عالي الخطورة بنسبة 32 في المائة.

ووصف الخبراء النتائج بأنها "مثيرة للغاية"، مما يزيد من فرصة المصابين بتلك المرحلة المبكرة من سرطان الثدي وربما العلاج بشكل نهائي.

وقد ثبت بالفعل أن العقار يقلل من فرصة انتشار هذا النوع من السرطان الوراثي، وخطر الوفاة انخفض بمقدار الثلث ، إن طفرة جين سرطان الثدي هي التي دفعت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى إجراء استئصال وقائي للثدي لتقليل فرص إصابتها بالسرطان.

وقال الدكتور سيمون فينسينت، مدير الأبحاث في جمعية "بريست كانسر ناو": "إنه لأمر مثير للغاية أن يظهر هذا البحث أن العلاج يمكن أن ينقذ الأرواح ويمنع تكرار الإصابة لدى بعض النساء والرجال الذين يعيشون مع سرطان الثدي الأولي مع جين بي أر سي أيه المتغير الوراثي، غالبًا المعروف باسم "جين جولي".

وتمت الموافقة على العقار، الذي يتم تناوله على شكل حبوب، بالفعل في الولايات المتحدة ويتم تقييمه حاليًا للاستخدام في المملكة المتحدة.