فحص باحثون صينيون الأراضي العشبية بشمالي الصين وكشفوا أن تنوع النباتات له ارتباط أقوى مع التنوع الفطري في التربة مقارنة مع التنوع البكتيري.

وتلعب التفاعلات بين النباتات وميكروبات التربة أدوارا حاسمة في تعديل وظيفة واستقرار الأنظمة الأيكولوجية الأرضية.

وقام الباحثون من معهد النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بمسح لمدة عامين عبر أراض عشبية شبه قاحلة، حيث تباين الارتباط بين التنوع النباتي والتنوع البكتيري حسب الكائنات الحية وروابطها الوظيفية، مما أدى إلى الفصل بين التنوع البكتيري في النبات والتربة.

وحسب مقالة البحث التي تم نشرها في مجلة (الأيكولوجيا والجغرافيا البيولوجية العالمية)، فإن التنوع لكل من النباتات والفطريات تحدده مغذيات التربة ومكوناتها، بينما يتأثر التنوع البكتيري بشكل أساسي بقيمة الرقم الهيدروجيني للتربة.

وأشارت نتائج البحوث إلى أن دمج فطريات التربة في عمليات حفظ التنوع النباتي مفيد لاستعادة التنوع البيولوجي في الأنظمة الإيكولوجية للأراضي العشبية المتدهورة.