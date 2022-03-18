قال المخرج المصري محمد النقلي، إنه بدأ التحضير لمسلسله الجديد "الجمعية"، استعدادا لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من العمل عقب شهر رمضان المقبل.

وأضاف النقلي ،في تصريح له، أن جلسات عمل تجمعه حاليا مع فريق المسلسل، لبدء التصوير عقب انتهاء الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة .

وأشار النقلي إلى أنه جار حاليا التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حول طفل اسمه عمرو، تستدعي ناظرة المدرسة ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية آخرى يعاني والده من مشاكل مع زوجته .

كانت الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنانة إيمان العاصي قد تعاقدتا مؤخرا على بطولة المسلسل، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي .