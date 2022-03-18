توصلت دراسة حديثة إلى أن الوفيات بين المشردين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية زادت بأكثر من الضعف خلال العام الأول من جائحة كوفيد-19، حسبما ذكرت صحيفة ((دايلي ميل)) البريطانية.

وقال التقرير إن باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجدوا أن الوفيات بين الأشخاص "الذين يعانون من التشرد" ارتفعت إلى 311 في الفترة التي استمرت لمدة عام من 17 مارس 2020 إلى 17 مارس 2021.

وأضافت أن الزيادة في الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات على وجه الخصوص تمثل السواد الأعظم، ولم تعز أي من الوفيات إلى الفيروس نفسه.

وقال الباحثون إنه في حين أن الإغلاق الذي تم تطبيقه خلال هذه الفترة كان فعالا في منع انتشار كوفيد-19، غير أنه حرم أيضا متعاطون للمخدرات من العلاج اللازم للتعامل مع الإدمان وأثر على فرص تدخل المارة في حالة تناول جرعة زائدة.