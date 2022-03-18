أعلنت شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الدقيقة أنها ستستثمر حوالي 17 مليار يورو في بناء مصنعين جديدين في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وتفوقت بذلك عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية على سلسلة من المدن الألمانية الأخرى التي كانت مرشحة لبناء المصنع بها.

وقال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في بث عبر الفيديو: "فيالمرح لة الأولى نخطط لاستثمارات بقيمة 17 مليار يورو لبناء مصنعين جديدين كليا لأشباه الموصلات في ماجدبورج".

ومن المخطط بناء ما يصل إلى ستة مصانع أخرى خلال السنوات القادمة. ومن المقرر تشغيل جميع المصانع الجديدة في أوروبا بالطاقة المتجددة. وكانت إنتل أعلنت العام الماضي عن بناء مصنع أوروبي كبير.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء بحلول ربيع 2023 على أقصى تقدير، على أن يبدأ الإنتاج في عام .2027 وسيخلق ذلك عدة آلاف من الوظائف لدى إنتل ومورديها. وتعتزم الحكومة الألمانية دعم إنشاء المرافق ماليا، حيث تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم إلى جعل ألمانيا موقعا عالميا لصناعة أشباه الموصلات.

ومهد مجلس مدينة ماجدبورج الطريق لإنشاء منطقة صناعية جديدة للاستثمارات إنتل. كما تنافست مواقع أخرى في ولايات بافاريا وسكسونيا وميكلنبورج-فوربومرن والعديد من البلدان الأوروبية على إقامة المشروع بها.

من ناحية أخرى، تعتزم إنتل إنتاج وحدات معالجة ورقائق رسوميات في ماجدبورج، والتي سيتم بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة. في الوقت نفسه، تريد المجموعة الأمريكية أيضا العمل كمصنع تعاقد للعملاء الخارجيين في إطار خدمات مسبك إنتل (IFS).