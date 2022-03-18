أفاد معهد الدراسات المالية البريطاني بأن قرار الحكومة بتجميد حدود ضريبة الدخل تحولت إلى ضريبة يتم فرضها بطريقة خفية تبلغ 5ر20 مليار جنيه إسترليني (8ر26 مليار دولار) ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعندما كشف وزير الخزانة ريشي سوناك عن هذه السياسة في آذار/مارس 2021، كان من المتوقع أن تدر ثمانية مليارات جنيه سنويا. وبحسب تقديرات معهد الدراسات المالية، فأن الزيادة السريعة في التضخم من حينها سوف تجر المزيد من العاملين إلى شبكة الضرائب. وتأثير السياسة كبير جدا لدرجة أن من المتوقع أن تساوي الضرائب الإضافية زيادة بقيمة 5ر12 مليار جنيه في إسهامات التأمين الوطني، وهي ضريبة الرواتب التي تدخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل المقبل، وأثبتت أنها مثيرة للجدل بين النواب في الحزب المحافظ الحاكم.

وقال توم ووترز، الباحث الاقتصادي في المعهد، في مذكرة التضخم ارتفع بسرعة ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع ليصل إلى أكثر من 8 %".

وأضاف "هذا يعني أن تجميد حد الضريبة يمضي قدما في مساره ليحقق زيادة ضريبية بقيمة 5ر20 مليار جنيه إسترليني - أي أعلى مرتين ونصف مما كان متوقعا في البداية".